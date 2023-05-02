Вологодский Красный Крест выплатил деньги переселенцам из Украины и Донбасса

Фото: Российский Красный Крест. Вологодская область. ВКонтакте.

Более 80 переселенцев на Вологодчину из Украины и Донбасса получили выплаты от Красного Креста. Это 40 семей, сообщает региональная группа Красного Креста ВКонтакте.

Все они оформили документы на материальную поддержку от регионального отделения Красного Креста и большинство из них получило деньги.

Переселенцы получили разовые выплаты в размере от 5 000 до 15 000 рублей в зависимости от состава семей. Сумма выплат от Красного Креста зависит от размера семьи. Если в её составе 1-2 человека, то переселенцы получают 5000 рублей. Если 3-4 человека, то - 10 000 рублей. И если более 5 человек, то - 15 000 рублей.

Эти выплаты производятся в рамках международной программы «Appeal». Эта общественная организация реализует ее в 32 регионах России, а также в других странах. На Вологодчине «Проект «Appeal» начался в марте нынешнего года.

Как сообщает Красный Крест, статус переселенцев обязательно подтверждается документами. "Мы смотрим украинскую прописку и когда человек пересёк границу. Эвакуация людей началась 18 февраля, то есть те, кто после 18 числа пересекли границу, попадают в этот проект", - пояснила специалист по работе с переселенцами Вологодского регионального отделения Красного Креста Елена Авраменко. Материальная помощь предусмотрена для пяти категорий граждан: пенсионеров, беременных и женщин с детьми до 3х лет, людей с ограниченными возможностями и одинокие родители с несовершеннолетними детьми. Плюс к этим категориям переселенцев материальную помощь могут получить многодетные семьи с тремя и более детьми до 18 лет.

Подать заявку на материальную помощь в рамках проекта «Appeal» можно, если хотя бы один из членов семьи переселенцев попадает под какую-то из пяти вышеперечисленных категорий. За более подробной информацией необходимо обратиться по телефону 8-911-543-26-97.