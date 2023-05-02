Под Череповцом ВАЗ врезалась в опору электропередачи, пострадали ребенок и мать

Пострадавшие не были пристегнуты ремнями безопасности.

В Череповецком районе водитель не справился с управлением. ВАЗ врезался в столб, травмы получили женщина и ребенок. Авария произошла 1 мая. ЧП случилось возле деревни Сойволовское. 37-летний водитель на ВАЗ-21110 не справился с управлением, из-за чего машина выехала с проезжей части и врезалась в опору линии электропередач. От удара получили находившиеся в салоне 26-летняя женщина и пятилетний ребенок.

Выяснилось, что женщина не была пристегнута ремнём безопасности, а пятилетний мальчик сидел на обычном сиденье. Они с травмами были увезены в больницу.