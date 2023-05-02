Восьми наркоторговцам в Вологде грозит максимальный срок

Злоумышленники собирались сбыть около 2 килограммов наркотиков. Однако их взяли с поличным.

В Вологодской области Следственным управлением УМВД России по городу Вологде окончено предварительное расследование уголовного дела.

Члены организованной преступной группы обвиняются в незаконном обороте наркотиков в особо крупном размере.

В состав ОРГ входили восемь жителей из Вологодской и Ярославской областей в возрасте от 25 до 42 лет. Следствием установлено, что злоумышленники создали устойчивую группу, которая занималась доставкой и сбытом различных запрещённых веществ бесконтактным способом через интернет. При проведении мероприятий в Вологодской, Ярославской, Московской и Пензенской областях полицейскими изъято порядка 1,5 кг синтетического наркотического средства и 0,4 кг наркотического средства растительного происхождения.

По данному факту следователем Следственного управления УМВД России по г. Вологде возбуждены уголовные дела по ч.3 ст.30, п. «а», «г» ч.4 и 5 ст.228.1 УК РФ (Незаконный оборот наркотических средств организованной группой в особо крупном размере).

Подозреваемые находились под стражей. Вскоре восьмерка наркодилеров предстанет перед судом.

Им грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.