Отца потонувшего ребенка задержали вологодские следователи

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В Вологде, как сообщает СУ СК России по Вологодской области, продолжается расследование уголовного дела по факту гибели на воде 32-летней женщины и ее 7-летнего сына. ЧП случилось 30 апреля. В лодке находилось четыре человека, все они выпали из моторной лодки. Двое мужчин спаслись.

Следователи выявили, что женщины и ребенка наступила в результате нарушений правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, действия подозреваемого переквалифицированы на ч. 4 ст. 263 УК РФ.

По подозрению в совершении данного преступления задержан супруг погибшей женщины, отец погибшего ребенка – 32-летний житель Вологды.

Как выяснилось, мужчина был пьян, когда управлял моторной лодкой. По сообщению следствия, в лодке находились супруга, сын, а также знакомый семьи, он же - владелец лодки. Передвигаясь по реке Вологда, мужчина подплыл к опасному участку реки, при этом не обеспечив контроль управления лодкой, продолжил движение. В результате лодку опрокинуло на бок и все находящиеся в ней лица выпали в воду. Женщина и мальчик погибли.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

Как сообщали свидетели, ребенка намотало на винт мотора. Женщину нашли водолазы.