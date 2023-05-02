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НовостиОбщество2 мая 2023 6:32

Энергетики не подключили к электричеству дом вологжанки и поплатились

Штраф составил 300 тысяч рублей
Иван Чухнин

Вологодское УФАС оштрафовало АО «Вологдаоблэнерго». Штраф составил 300 тысяч рублей: энергетики в установленный законом срок не подключили к электросетям дом вологжанки в садовом некоммерческом товариществе.

Договор жительницы Вологды был заключен ещё в декабре 2021 года. То есть подключить ее дом должны были до июля 2022 года. Однако этого не произошло. Вологодское УФАС признало АО виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена статьей 9.21 КоАП РФ*.

АО «Вологдаоблэнерго» обязано оплатить штраф размером 300 тысяч рублей.