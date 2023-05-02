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НовостиОбщество2 мая 2023 4:57

Мотопробег из Вологды пройдет через Петрозаводск

Акция "Победа" проходит 11 раз
Иван Чухнин

Вологодские мотоциклисты продолжают мотопробег. Они выдвинулась в путь из села Молочное. Патриотическая акция «Победа» - это 1 400 километров с остановками в семи населенных пунктах: Мякса, Белозерск, Вытегра, Петрозаводск, Ошта, Липин Бор и Кириллов. Организатор акции, которая проходит 11 раз, Вологодская ГМХА.

Бойцы едут, чтобы почтить память павших в годы Великой Отечественной войны, а также помочь ветеранам и детям войны. В планах - участие в торжественных митингах и концертах для ветеранов и местных жителей.

Вологодские байкеры вернутся домой 8 мая.

С 1975 года было организовано и проведено более 45 мотоагитпробегов по 26 районам Вологодской области. Участники также побывали в Вельском и Устьянском районах Архангельской области, Пречистенском районе Ярославской области, Тихвинском районе Ленинградской области. В мотоагитпробегах приняли участие свыше 550 студентов, сообщает пресс-служб ВГМХА.