Три хоккеиста покидают череповецкую "Северсталь"

Фото: ВКонтакте, "Северсталь".

Череповецкая "Северсталь" остается без трех хоккеистов: уходят нападающий Егор Морозов, защитники Робин Пресс и Николай Тимашов. У них 30 апреля истекли контракты.

Об этом рассказали в пресс-службе хоккейной команды.

Возможно, Морозов станет бело-голубым. Московское "Динамо" предлагало ему зарплату в размере 35 миллионов рублей.

Робина Пресса мы можем увидеть, например, в магнитогорском "Металлурге".

Про Николая Тимашова пока информации нет.

Только что стало известно о двух обменах. Хоккейные клубы «Северсталь» и «Авангард» совершили обмен. Нападающий Дмитрий Соловьев пополнил ряды омской команды, в Череповец перешёл защитник Тимофей Давыдов.

Также ХК «Северсталь» и «Динамо М» совершили обмен. Защитник Даниил Пыленков переходит к «бело-голубым», в Череповец отправляются нападающие Александр Скоренов и Эмиль Пьянов. ХК «Северсталь» также получает денежную компенсацию.