Водитель череповецкого автобуса врезался в столб и уехал с места ДТП

Водитель автобуса совершил ДТП, в котором пострадали люди, был задет столб, однако с места он уехал.

В Череповце 28 апреля в 15:50 на конечной автобуса, рядом с домом 1/33 по улице 50 лет Октября, 57-летний водитель разворачивал автобус ЛИАЗ-5256 и наехал на столб. От удара в салоне автобуса упали две женщины: 40 и 59 лет. Они вышли из автобуса на остановке, но затем обратились к врачу. Госпитализация им не потребовалась. Однако в произошедшем пришлось разбираться ГИБДД: водитель оставил место ДТП.

Как сообщает пресс-служба отдела ГИБДД УМВД России по Череповцу, водителя разыскали. Ему ему грозит административная ответственность за совершение ДТП, в котором пострадали люди, за то, что он покинул место ДТП, а также за повреждение дорожного сооружения.