Прокуратура будет проверять обстоятельства трагедии на воде в Вологде

Гибелью ребенка и его матери на реке в Вологде заинтересовалась прокуратура. Будет поведена проверка.

Как сообщал сайт КП-Вологда, четыре человека было в моторке, в спасательных жилетах. Однако при маневре все они оказались за бортом, двое погибли. Мужчина, управлявший лодкой, и его друг выплыли. Его жена и ребенок погибли.

О проверке сообщает пресс-служба прокуратуры: «Прокуратура Вологодской области организовала проверку в связи с произошедшим 30 апреля 2023 года опрокидыванием лодки на реке Вологда в районе ул. А. Клубова, в результате которого погиб несовершеннолетний ребенок. В настоящее время установлено, что в лодке находились 32-летняя женщина, ее супруг, их 7-летний сын, а также 35-летний знакомый семьи. Органы прокуратуры контролируют установление всех обстоятельств и причин произошедшего, ход и результаты процессуальной проверки, а также принятие процессуального решения, в ходе проверки также будет дана оценка соблюдению законодательства о несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования».