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НовостиПроисшествия30 апреля 2023 7:44

В Череповце подожгли автостоянку на улице Комарова

Повреждения получили четыре легковые автомобиля
Иван Чухнин
Деревянный вагончик полностью сгорел. Фото: МЧС.

Деревянный вагончик полностью сгорел. Фото: МЧС.

В Череповце в 14:00 на улице Комарова горела городская автостоянка. Пожар возник в сторожевом вагончике - он был со свободным доступом. Он сгорел весь. Повреждены 4 стоявших поблизости автомобиля: «ВАЗ-2110», «Дэу Матиз», «Ниссан Альмера», «Лада Веста». Участие в ликвидации приняло 11 человек личного состава. Предварительно выдвинуты версии - неосторожное обращение с огнём со стороны неустановленных лиц и умышленные действия по уничтожению имущества то есть поджог.