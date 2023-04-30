В Череповце подожгли автостоянку на улице Комарова

Деревянный вагончик полностью сгорел. Фото: МЧС.

В Череповце в 14:00 на улице Комарова горела городская автостоянка. Пожар возник в сторожевом вагончике - он был со свободным доступом. Он сгорел весь. Повреждены 4 стоявших поблизости автомобиля: «ВАЗ-2110», «Дэу Матиз», «Ниссан Альмера», «Лада Веста». Участие в ликвидации приняло 11 человек личного состава. Предварительно выдвинуты версии - неосторожное обращение с огнём со стороны неустановленных лиц и умышленные действия по уничтожению имущества то есть поджог.