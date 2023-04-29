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НовостиОбщество29 апреля 2023 19:28

В Вологде пропал 30-летний крашеный блондин с татуировками

Мужчина исчез в понедельник
Евдокия САХАРОВА

В Вологде 24 апреля пропал 30-летний Павел Копылов. Он вышел в полночь из квартиры на Конева, 21. С тех пор о его метонахождении ничего не известно.

30-летний мужчина ростом 175 см, худощавый, волосы выкрашены в блонд. На левой руке тату в виде женского лица, на правой – надпись на английском.

Был одет с синюю полосатую рубашку, синие джинсы, синий пиджак, белые кроссовки.

Если вам известно что-то о местонахождении Павла, просьба позвонить по телефонам: 921-123-88-80 (ЮК-СПАС) или в полицию 112, 102, 02.