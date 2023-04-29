Под Череповцом 70-летний водитель сбил мотовелосипедиста

Фото: УГИБДД УМВД России по Вологодской области

В минувшую пятницу, 28 апреля, в десятом часу утра на 406 километре автодороги Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец в Череповецком округе произошла авария с участием мотовелосипедиста. Подробности сообщило областное Управление ГИБДД.

70-летний мужчина на «Nissan Almera» не выдержал безопасную дистанцию до двигавшегося впереди 66-летнего мотовелосипедиста на «Emotions», который двигался по краю проезжей части. Мотовелосипедист начал внезапно поворачивать налево, в этот момент его и сбила легковушка. От удара у машины разбилось лобовое стекло.

У пострадавшего не оказалось шлема и водительских прав. Ему вызвали скорую. Врачи диагностировали у пенсионера закрытую черепно-мозговую травму.