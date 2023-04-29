В Вологодской области отремонтируют 22 дома культуры на селе

В 2023 году на Вологодчине потратят 50 млн рублей на ремонт 22 домов культуры, расположенных в сельской местности. Работы уже идут в Сокольском, Никольском, Кирилловском, Кичменгско-Городецком, Грязовецком, Вытегорском и Великоустюгском районах. Скоро ремонт стартует в Чагодощенском и Сямженском округах.

Ремонт картинной галереи в селе Талицы Кирилловского района близится к концу. Более 20 лет она работает на базе местного дома культуры. Экспозиции посвящены творчеству художника Юрия Белкова.

В регионе также реализуется нацпроект «Культура» в рамках которого дома культуры модернизируют. За 2022 год были отремонтированы 5 учреждений. В этом году начнется строительство культурного центра в деревне Сметанино Верховажского округа.