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НовостиОбщество29 апреля 2023 19:02

В Вологодской области отремонтируют 22 дома культуры на селе

Средства выделены в рамках губернаторской программы «Сельский дом культуры»
Евдокия САХАРОВА

В 2023 году на Вологодчине потратят 50 млн рублей на ремонт 22 домов культуры, расположенных в сельской местности. Работы уже идут в Сокольском, Никольском, Кирилловском, Кичменгско-Городецком, Грязовецком, Вытегорском и Великоустюгском районах. Скоро ремонт стартует в Чагодощенском и Сямженском округах.

Ремонт картинной галереи в селе Талицы Кирилловского района близится к концу. Более 20 лет она работает на базе местного дома культуры. Экспозиции посвящены творчеству художника Юрия Белкова.

В регионе также реализуется нацпроект «Культура» в рамках которого дома культуры модернизируют. За 2022 год были отремонтированы 5 учреждений. В этом году начнется строительство культурного центра в деревне Сметанино Верховажского округа.