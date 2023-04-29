Четыре музея Вологодчины получат новое оборудование в 2023 году

Инфографика: страница Эдуарда Зайнака в соцсети ВКонтакте

Харовский историко-художественный музей, Тарногский музей традиционной народной культуры, Краеведческий музей Сокольского округа и Сямженский районный краеведческий музей получат в этом году новое оборудование. Музеи станут модельными. Об этом сообщила пресс-служба Правительства Вологодской области

«Новое техническое оборудование будет использоваться для выставок, организации открытого хранения и сохранения предметов музейного фонда. Первую поставку оргтехники – ноутбук и фотопринтер, осушители воздуха и манекены – уже получил Харовский историко-художественный музей. В ближайшее время поступит новое оборудование для фондохранилища», – рассказал в соцсетях Эдуард Зайнак.

Самое масштабное поступление оборудование планируется в Краеведческом музее Сокольского округа. В том числе предусмотрено переоборудование филиалов и отделов музея – Кадниковского краеведческого музея и Музея бумаги.

В прошлом году в рамках нацпроекта «Культура» оборудование на 22 млн рублей получили 4 музея в округах и районах Вологодчины. Это Вытегорский объединенный музей, Нюксенский районный краеведческий музей, Устюженский краеведческий музей и Тотемское музейное объединение.