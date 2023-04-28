В Вологде запретят квадрокоптеры в общественных местах

Использование беспилотников в общественных местах будет запрещено в Вологодской области в период майских праздников, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников.

"Вологодчина готова к праздничной майской декаде. По традиции в приоритете — безопасность…", - пояснил он.

"Площади и места массовых мероприятий проверят кинологи. Для безопасности также на время майских в общественных местах нельзя будет использовать беспилотные летательные средства", - написал он в своем Telegram-канале.

Безопасность в региое будут обеспечивать более 2,5 тысячи сотрудников полиции и Росгвардии. Всего запланировано около 170 культурных мероприятий.