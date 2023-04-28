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НовостиПроисшествия28 апреля 2023 15:01

Иномарка попала под грузовик в Вологде

ДТП произошло на перекрестке
Иван Чухнин

В Вологде на пересечении улиц Предтеченская и Зосимовская столкнулись иномарка и грузовик. ДТП случилось 27 апреля, в около 21 часов. Поворот налево, с Предтеченской на Зосимовскую, подставляя правый бок, совершала легковушка. В нее и врезался грузовик, ехавший прямо - со стороны моста 800-летия в сторону центра. На видео с камер наблюдения, которое попало в соцсети, видно, как во все стороны брызнули осколки пластмассы и стекла.

«Суровое наказание за запрещённый поворот», «Зачем знаки в Вологде, на них не смотрят же», «Ещё одного научили», — пишут комментаторы.