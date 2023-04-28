В Вологде осудили взяточника-энергетика

Вологодский городской суд вынес приговор взяточнику-энергетику. По уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере осужден бывший первый заместитель генерального директора Вологодской областной энергетической компании.

Следствием и судом установлено, что с 2019 по 2021 год он получил почти 3 миллиона рублей вознаграждения. Их ему вручил представитель коммерческой организации за заключение и оплату контрактов по поставке, установке и наладке оборудования в сфере электроэнергетики.

Экс-руководитель получил судимость по уголовному делу, а также штраф - четыре с половиной миллиона рублей. У него была конфискована сумма взятки, а также арестовано имущество более чем на три миллиона. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.