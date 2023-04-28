Из Череповца в Казань начались регулярные авиаперевозки

Регулярные перелеты из Череповца в Казань и обратно начались 27 апреля. Пассажиры первого рейса получили в подарок пряник с изображением самолета "Северсталь".

Рейс встретили с татарским гостеприимством. После приземления воздушное судно проследовало под водяной аркой, которую создали пожарные машины.

В мероприятии приняли участие генеральный директор авиакомпании «Северсталь Авиа» Николай Ивановский и коммерческий директор Международного аэропорта «Казань» Андрей Лопатин. Не обошлось без перерезания красной ленточки. А гостей встретили девушки в национальных костюмах и угостили национальным лакомством чак-чаком.

Перелеты из Череповца в Казань и обратно планируются еженедельно по четвергам и воскресеньям. Время в пути - полтора часа. Стоимость билета - от 4,5 тысяч рублей.