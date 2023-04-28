РЖД не подключило к электричеству участок вологжанина и поплатилось

Вологодское УФАС оштрафовало ОАО «РЖД» на 100 тысяч рублей.

ОАО РЖД - не только крупнейший перевозчик, но и является сетевой компанией. Но в установленный законом срок она не подключила к электросетям земельный участок гражданина, расположенный в Вологодском районе. В результате вологжанин не смог заниматься на нем тем, что запланировал. Вологодское УФАС признало ОАО «РЖД» виновным в совершении административного правонарушения и назначило штраф размером 100 тысяч рублей. Это уже второй административный штраф в 2023 году, который получила компания за нарушение сроков технологического подключения к электросетям. До этого УФАС оштрафовало ОАО «РЖД» в январе текущего года,сообщает пресс-служба вологодского УФАС.