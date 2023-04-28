В Вологодской области заключить контракт с Министерством обороны на службу будет легче

В Вологодской области заключить контракт на прохождение воинской службы будет легче. Чиновники убрали все препоны, которые возникали у добровольцев.

Губернатор Олег Кувшинников сказал: «Наша задача как власти - помочь этим ребятам, обеспечив их всей необходимой информацией, мерами поддержки, а также максимально сократив все бюрократические барьеры. Для этого по моему поручению был разработан специальный протокол сопровождения граждан, желающих заключить контракт на прохождение воинской службы. Сегодня мы утвердим этот документ и незамедлительно запустим его в работу».

Так, существенно упрощается ряд медицинских процедур. По решению Оперативного штаба, теперь доброволец может бесплатно пройти медицинские исследования и сдать анализы в любом соответствующем медучреждении - ранее это возможно было сделать только по месту прописки. А свое решение медицинская комиссия будет выносить в течение одного рабочего дня, сообщает пресс-служба главы региона.

Для пожелавшим заключить контракт с Министерством обороны РФ будет предоставляться бесплатный транспорт для доставки до областного пункта отбора и дальнейшей отправки в войска.

Большая часть справок и документов будет запрашиваться комиссариатами в электронном виде напрямую у органов власти в рамках межведомственного взаимодействия и электронного документооборота.

«Максимум удобства и минимум бюрократических процедур, – эта фраза должна стать девизом для всех военных комиссариатов, медицинских учреждений и органов власти», - подчеркнул губернатор.