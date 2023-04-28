В Вологодском районе две гонщицы установили проблесковые маячки и гоняли как хотели

Гонщиц вычислили и задержали.

В Вологодском районе сотрудники ДПС задержали девушек-гонщиц. Девушки установили на своих автомашинах стробоскопы, имитирующие работу спецсигналов патрульного автомобиля и гоняли как хотели. Нарушая правила они мчались по оживленной трассе, чудом избежав беды.

Все это не могло не удивить бывалых водителей - они и сообщили о необычных гонщицах в ОМВД России по Вологодскому району и даже прислали видеозаписи. На них видно, как два фольксвагена вместе едут в одной полосе, затем одна из них выезжает на встречку, причем через двойную сплошную линию разметки.

В машинах установлены, стробоскопы, имитирующие работу проблесковых маяков патрульных автомобилей ГИБДД. «Сотрудники ДПС установили владельцев транспортных средств и задержали их у Лисицинского карьера. Нарушителями оказались две девушки 1995 г. р. и 1999 г. р. В их отношении полицейские составили ряд материалов об административной ответственности. Использование при движении транспортного средства устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации), установленных без соответствующего разрешения, влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет с конфискацией указанных устройств», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Вологодской области.