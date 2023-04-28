Депутаты массово проверят отремонтированные дворы в Вологде

Фото: Пресс-служба Вологодской городской Думы.

Глава Вологды Юрий Сапожников и депутат ЗСО Марина Денисова проверили отремонтированные дворы. Они посетили дворы, которые были отремонтированы в прошлые годы по программе «Городская среда». Так, 27 апреля они осмотрели территории в центральной части города – Мира, 80 и Чехова, 12, выяснили, как они перезимовали.

«Дождь сразу указал на недостатки: между домами Мира, 80 и 80а копится большая лужа. Подрядчик вместе с управляющей компанией и теплосетью устранят эту проблему. В целом, замечаний у жителей не так много, и в большинстве не к качеству ремонта: нужно перенести скамейки, отремонтировать крыльцо, убрать старые деревья и опасную лестницу», - отметил глава Вологды Юрий Сапожников.

Все это взято на контроль. А до конца мая депутаты Вологодской городской Думы и ЗСО посетят более сотни дворов. Задача парламентариев – собрать предложения от вологжан для последующего устранения недостатков подрядчиком по гарантии и контролировать исполнение.