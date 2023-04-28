На ключевых постах в Вологде в АО "ВОМЗ" пять лет сидели взяточницы

Под суд в Вологде попали две работницы АО «Вологодский оптико-механический завод». Они признаны виновными в получении взяток. Преступления утяжелили два определения - в крупном размере по предварительному сговору.

Женщины поставили собственные корыстные интересы выше интересов производства. Одна из них работала в должности начальника бюро металла, вторая – начальником бюро по контролю финансирования и закупочной деятельности.

С 2016 по 2021 годы женщины за вознаграждение заключали договоры по поставкам цветного металла с конкретными предпринимателями. Они сообщали им о потребностях завода, исключая возможность в закупках других.

Всего, как прозвучало в суде, сумма полученных от поставщиков металла взяток превысила 3 700 000 рублей.

Суд постановил отправить начальника бюро металла на пять лет в колонию общего режима, а начальника бюро по контролю финансирования – на 4 года колонии. Также с них взыщут сумму полученных взяток.

Но так как у обеих женщин есть маленькие дети, то суд отсрочил им отбывание наказания до достижения детьми 14-летнего возраста.