Население Вологодской области сокращается

За год население Вологодской области сократилось на 9 тысяч человек. Об этом сообщил Вологдастат.

На 1 января 2023 года численность постоянного населения Вологодской области составила 1129 тыс. человек, 73 процента из них — это городские жители.

За 2022 год общее число жителей области сократилось на 9,6 тыс. человек. Детей родилось на 11% меньше, чем в 2021 году. За 2022 год в области умерли от всех причин 16 437 человек, это на 22% меньше, чем в 2021 году.

Естественная убыль населения по сравнению с показателем предыдущего года сократилась на 33% и составила 7150 человек.

Стоит отметить, что в 2022 году Вологодская область потеряла 2,5 тысячи человек из-за миграции населения. В основном, люди уезжали из городов. В сельская местности количество уехавших и приехавших было одинаковым.