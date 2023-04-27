В Череповце директор "Кванториума" осудили за мошенничество и служебный подлог

В Череповце бывшего директора детского технопарка «Кванториум» осудили. Ее обвинили за мошенничество и служебный подлог. Женщина занимала ответственную должность с 2017 по 2020 годы. Каждый месяц она незаконно начисляла себе премии и выплаты, давая устные указания бухгалтеру, которая не знала о её преступных намерениях. Обвиняемая также заключала фиктивные гражданско-правовые договоры от имени преподавателей, которые изначально отказались от ведения образовательной деятельности, получала за них гранты на образовательные программы и присваивала деньги, подделывая документы.

И еще один эпизод. В 2016 году она как руководитель заключила контракт на поставку дорогостоящего оборудования, в том числе 3D-сканера стоимостью 282000 рублей, оплатила его. Подписала акты приема-передачи оборудования, скрыв факт недопоставки 3D-сканера.

Чтобы отсутствие сканера не всплыло, она предоставила в комитет по управлению имуществом г. Череповца подложные документы о его списании.

Как сообщает пресс-служба судов Вологодской области, в суде женщина не признала вину. По совокупности преступлений осуждённой назначено окончательное наказание в виде штрафа в 200 тысяч рублей. Деньги взысканы в доход государства.