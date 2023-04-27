Два собачника судились из-за укуса пальца в Вологодской области

Жители Липина Бора судились из-за питомцев. Один из них возместит односельчанину моральный вред за укушенный палец. Инцидент произошел 22 июля 2022 года. Односельчане гуляли с собаками в парке на улице Первомайской. Их животные подрались. Одна из собак была на поводке, а вторая нет. Чтобы разнять дерущихся собак, один из мужчин стал оттаскивать своего пса за ошейник. В это время вторая собака укусила его за палец. Пострадавший обратился в суд.

Выяснилось, что укусившая собака вакцинирована не была, так что истцу проведен курс антирабических прививок и введен противостолбнячный анатоксин.

В вину ответчику поставили, что его собака находилась на неконтролируемом выгуле. Как сообщили в пресс-службе судов Вологодской области, Вашкинским районным судом требования истца удовлетворить частично, в его пользу с ответчика взыскана компенсация морального вреда в размере 5000 рублей.