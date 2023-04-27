В Череповце судостроители спустили на воду шестую баржу

Мэр Череповца рассказал о баржах, которые изготавливаются в городе. На этой неделе на воду спущена шестая баржа. На череповецком судостроительном заводе сверстаны большие планы: на стапелях заложены ещё шесть судов, сейчас идет завершающая стадия сборки седьмой баржи. Она уже летом будет спущено на воду.

"Череповец возвращает себе звание порта пяти морей. Суда, которые производят в нашем городе, гораздо легче и маневренные аналогов. Для строительства одной баржи требуется 150 тонн металла, часть из которого поставляет «Северсталь». Судостроительное предприятие выпускает сухогрузные баржи и буксиры-толкачи для работы на внутренних водных путях. Они могут формироваться в составы длинной до 130 метров и шириной до 18 метров, массой перевозимого груза до 3 600 тонн", - пишет мэр.

Судостроительный завод — резидент территории опережающего социально-экономического развития, получивший региональные и федеральные налоговые льготы.