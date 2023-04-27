В Великом Устюге водитель обнаружил лежащую на дороге женщину

Женщина попала на видеорегистратор.

26 апреля вечером в Великом Устюге на перекрёстке у земляного моста водитель обнаружил лежащую на дороге женщину. Она лежала на пешеходном переходе. Прохожие побежали оказывать ей помощь, полагая, что ее сбила машина.

«Устюжанка решила прилечь на пешеходном переходе прямо перед движущемся автомобилем», — сообщает группа «Великий Устюг и Великоустюгский округ».

Но выяснилось, что женщина добровольно легла на асфальт. Водитель автомобиля возмущается: «Вот так один раз не окажется видеорегистратора и доказывай потом из-за решетки, что не трогал её!».