В Устюжне признали незаконным увольнение директора политехнического техникума

Устюженский районный суд рассмотрел иск директора автономного профессионального образовательного учреждения Вологодской области «Устюженский политехнический техникум» Богдановой Л.Р. о восстановлении на работе. Подробности сообщила пресс-служба судов Вологодской области.

Вологжанка рассказала, что работала директором еще с 2012 года и не получала никаких претензий. Напротив, ее неоднократно поощряли различными наградами. С 25 января 2018 года являлась членом Общественно-делового Совета города Устюжна, затем была избрана его председателем. Длительное время являлась членом Президиума Совета директоров профессиональных образовательных организаций Вологодской области.

Суд первой инстанции решил, что прекращение трудового договора было сделано с нарушением приказа Департамента образования Вологодской области «Об утверждении состава комиссии и порядке назначения на должность и освобождения от должности».

Исковые требования заявительницы были удовлетворены:

- распоряжение и.о. начальника Департамента образования Вологодской области от 26 января 2023 года № 127 об увольнении Л.Р. Богдановой признано незаконным и отменено;

- Богданова Л.Р. восстановлена в должности директора АПОУ ВО «Устюженский политехнический техникум» с 31 января 2023 года;

- с Департамента образования Вологодской области в пользу Богдановой Л.Р. взыскана компенсация морального вреда в размере 1 рубля, а также судебные расходы на оказание юридических услуг, связанных с рассмотрением дела, в размере 33 000 рублей.