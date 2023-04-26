В Череповце убийца 6-летнего сына заключена под стражу

В Череповце 23 апреля произошло страшное убийство малолетнего. 26 апреля правоохранители добились заключения под стражу матери-убийцы сроком на 2 месяца. Подробности сообщила пресс-служба судов Вологодской области.

47-летней череповчанке вменяется статья "Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии".

Следствие предполагает, что поздно ночью в комнате общежития по улице Комсомольской череповчанка накинула на шею своего 6-летнего сына ткань и, прилагая значительные усилия, сдавила шею, перекрывая доступ кислорода, и удерживала до тех пор, пока мальчик не перестал подавать признаки жизни. Женщина сама позвонила в полицию и рассказала, что еще наглоталась таблеток.

Суд посчитал, что подозреваемая, оставаясь на свободе, может тем или иным путем воспрепятствовать производству по делу. Кроме того, предполагается что на свободе женщина может повредить своей 16-летней дочери.