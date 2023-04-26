За ругань в больнице поплатилась жительница Вожеги

Днем 12 апреля 65-летняя жительница поселка Вожега устроила скандал в приемном отделении больницы. Подробности сообщила пресс-служба судов Вологодской области.

Женщина начала кричать, размахивать руками и выражаться нецензурной бранью. При этом на замечания не реагировала, а продолжала кричать и требовать, чтобы ее вымыли.

На место происшествия прибыл участковый. Он зафиксировал факт агрессивного поведения женщины. На суде хулиганка вину не признала, но подтвердила, что приходила в приемный покой больницы.

Суд признал женщину виновной в мелком хулиганстве. Ей назначили наказание в виде административного штрафа в размере 500 рублей.