Вологжанка стала подставным учредителем юридических фирм и поплатилась

В Вологде под суд пошла местная жительница, которая передала вой сертификат ключа проверки электронной подпии и свой паспорт незнакомцу за деньги. Подробности сообщила пресс-служба судов Вологодской области.

8 декабря 2020 года вологжанка передала документы. Далее, заверенные бумаги были направлены по техническому каналу связи с использованием сайта «www.nalog.ru» в налоговый орган. В конце декабря 2020 года в ЕГРЮЛ были внесены сведения о создании двух юридических лиц, а также о том, что подсудимая является их учредителем и руководителем.

По факту женщина отношения к фирмам не имела и являлась подставным лицом.

Мировым судьей Вологодской области подсудимая признана виновной в совершении преступления «Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица». Неразборчивой даме назначено наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием 10% от заработка в доход государства ежемесячно, условно, с испытательным сроком 6 месяцев.