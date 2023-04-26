Депутаты Вологды существенно подкорректировали городской бюджет

В Вологде прошла очередная сессия Вологодской городской Думы.

Городские депутаты внесли в бюджет Вологды существенные изменения. Прошла очередная сессия Вологодской городской Думы.

Депутаты дополнительно выделили средства на проведение ямочного ремонта - 15,6 миллионов рублей. Ранее направленные суммы заложены в контрактах на уборку и содержание улично-дорожной сети. Согласно анализу текущего состояния дорожного покрытия денег потребовалось больше.

24,4 миллиона рублей из средств городского бюджета будет направлено на ремонт подъездов к строящемуся зданию школы на улице Преминина. Напомним, школа на 1224 места откроется уже 1 сентября.

«3,8 миллиона рублей будет дополнительно направлено на благоустройство территории парка «Ветеранов труда», а именно участка аллеи, ведущей к сцене. Напомню, что парк Ветеранов будет благоустроен в рамках проекта «Городская среда». В рамках первого этапа будет установлена новая входная группа, благоустроены центральная аллея и прогулочные дорожки, установлено освещение и видеонаблюдение, смонтированы малые архитектурные формы, отремонтирован туалет и подход к нему, сделано дополнительное озеленение. Стоимость работ по контракту – 86 миллионов рублей», - рассказал Глава Вологды Юрий Сапожников.

1,5 миллиона рублей будет направлено дополнительно на создание модельной библиотеки на базе городской библиотеки № 4 на улице Мира в Молочном. Еще чуть более 1 миллиона рублей направлено на частичный ремонт кровли здания школа № 6 на улице Емельянова, также в Молочном.

Кроме того, на сессии 26 апреля был представлен отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты города Вологды за 2022 год.

«Работу моих коллег я могу отметить положительно. И прежде всего я имею в виду блок внешнего финансового контроля. При поддержке Губернатора Олега Кувшинникова был сформирован достойный бюджет на 2022 год, и каждый рубль бюджетных средств, израсходованный на городские нужды, подлежит учету и проверке», - резюмировал Глава Вологды Юрий Сапожников.