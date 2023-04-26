Целые сутки в Вологде жильцы нескольких домов будут жить без воды

В пятницу, 28 апреля, с 0 часов до 23 часов 30 минут несколько домов в Вологде останутся без воды. Об этом сообщает администрация города.

Водоснабжение будет отключено в зданиях, которые находятся по следующим адресам:

- улица Архангельская, дома №№ 6, 10, 10Б и 12;

- улица лётчика Каберова, дома №№ 1А, 3А и 8А;

- улица Ломоносова, дома №№ 1 (корпуса 1 и 2) и 4;

- улица маршала Конева, дома №№ 26, 30 и 47А.

Отключат их, как уточняется в сообщении администрации, «в связи с проведением работ МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» по врезке вновь построенного водопровода d=150мм дома № 22 корпус «А» по генеральному плану в микрорайоне «Новгородский» к сети водоснабжения d=150мм по улице Новгородская».

28 апреля будет организован подвоз воды по следующим адресам:

- маршала Конева, дом 26 – с 10:00 до 13:00;

- улица Архангельская, между домами №№ 10 и 12 – с 15:00 до 20:00;

- улица лётчика Каберова, дом 1А – с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 17:00;

- улица Ломоносова, дом 1, корпус 1 – с 18:00 до 20:00.

Подробнее: https://gorodvo.ru/news/jkh/47203-neskolko-mnogoetazhnykh-domov-v-vologde-ostanutsya-bez-vody-na-celye-sutki