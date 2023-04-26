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НовостиОбщество26 апреля 2023 13:22

Изменять схему движения на улице Панкратова в Вологде со 2 мая не будут

Появились серьезные вопросы по организации безопасного движения пешеходов
Иван Чухнин
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Власти намеревались открыть двухстороннее движение на улице Панкратова в Вологде. Но изменять схему пока рано, заявили жильцы микрорайона. По из мнению, в первую очередь необходимо решить вопрос с безопасностью подхода на остановку «Щетинина».

Поэтому открытие двустороннего движения здесь переносится. Такое решение принято на встрече жильцов микрорайона с сотрудниками департамента городского хозяйства администрации Вологды и центра по работе с населением.

Напомним, назывался срок - со 2-го мая на улицу Панкратова можно будет заезжать и с улицы Петина. Однако новшество переносится на неопределенный срок.

Как обеспечить безопасностью подхода на остановку? Либо необходимо устанавливать около остановки пешеходный переход, либо делать тротуар со стороны пешеходного перехода по улице Южакова. Решение будет принято в ближайшее время.