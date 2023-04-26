Череповец отремонтировал доворов на миллиард рублей

Череповец за семь лет получил на ремонт дворов около миллиарда рублей. Эту цифру привела на заседании Гордумы глава города Маргарита Гусева. Она выступила с традиционным отчетом главы города.

По ее словам, отремонтировано более половины дворов города: «Федеральная программа „Формирование комфортной городской среды“ рассчитана на несколько лет. В 2017 году город начал получать первые средства из федерального бюджета с софинансированием из регионального бюджета. За это время с учетом этого года в программу ремонта попали 380 дворов. На это город получил миллиард рублей. В этом году отремонтируем 49 дворов на 274 миллиона рублей. В листе ожидания еще около 200 дворов». Об этом сообщил официальный сайт Череповца.