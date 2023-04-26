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НовостиОбщество26 апреля 2023 13:12

Череповец отремонтировал доворов на миллиард рублей

В листе ожидания еще 200 придомовых территорий
Иван Чухнин

Череповец за семь лет получил на ремонт дворов около миллиарда рублей. Эту цифру привела на заседании Гордумы глава города Маргарита Гусева. Она выступила с традиционным отчетом главы города.

По ее словам, отремонтировано более половины дворов города: «Федеральная программа „Формирование комфортной городской среды“ рассчитана на несколько лет. В 2017 году город начал получать первые средства из федерального бюджета с софинансированием из регионального бюджета. За это время с учетом этого года в программу ремонта попали 380 дворов. На это город получил миллиард рублей. В этом году отремонтируем 49 дворов на 274 миллиона рублей. В листе ожидания еще около 200 дворов». Об этом сообщил официальный сайт Череповца.