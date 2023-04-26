Под Вологдой похоронили погибшего добровольца Коляна Рыбникова

Фото: Администрация Вологодского округа.

Добровольца из Вологодского района похоронили на родине. Коляну Рыбникову было 40 лет.

"Искренние соболезнования родным и близким героя. Колян Вячеславович пополнил ряды Бессмертного полка, встав в один строй с нашими дедами и прадедами, павшими в борьбе с фашизмом. Вечная память герою", - сказал замглавы Вологодского округа Вадим Цепа.

Доброволец погиб в ходе специальной военной операции. Колян Рыбников учился в Кубенской средней школе имени Клубова. У военнослужащего был большой боевой опыт: он служил по контракту в различных горячих точках.

В январе этого года вологжанин ушел добровольцем, служил минометчиком. В марте получил ранение, но после прохождения лечения вернулся в строй.

Колян Рыбников погиб под Артемовском 1 апреля.