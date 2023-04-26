Под Великим Устюгом старушка получила ожоги при пожаре в собственной квартире

В городе Красавино Великоустюгского района 25 апреля в семь часов вечера произошел пожар. Возгорание возникло в деревянном многоквартирном доме № 6 на улице Коммунальной. Подробности сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

Огнём повреждены квартира пострадавшей и ещё две квартиры, одна из которых нежилая, а также чердак строения по всей площади. В пожаре пострадала 75-летняя женщина. Она получила ожоги, госпитализация не потребовалась.

25 жильцов дома, в том числе шестеро детей, сами вышли на улицу до прибытия пожарных. Причиной возгорания назвали недостаток конструкции и изготовления электрооборудования или неосторожное обращение с огнём.