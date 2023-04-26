Череповецкий риэлтор оформил микрозайм на бывшего клиента

В Череповце в дежурную часть УМВД обратился 43-летний мужчина. Он заявил, что уже несколько месяцев кредитная организация требует вернуть деньги в размере 10 700 рублей, а также проценты. Мужчина же никаких финансовых операций не совершал.

Оперативника удалось установить личноть подозреваемой. Ей оказалась 39-летняя череповчанка. В полиции женщина рассказала, что раньше она работала риэлтором и у нее оказались личные данные мужчины. Она-то и оформила микрозайм на имя клиента.

Череповчанке грозит до 2 лет лишения по статье "Мошенничество". В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.