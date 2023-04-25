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НовостиОбщество25 апреля 2023 20:56

В Великом Устюге лесные пожары мониторит авиапатруль

На территории области 3-4 класс опасности
Евдокия САХАРОВА

В Великом Устюге на на дежурство вышел авиапатруль. Специалисты мониторят лесные пожары. Это первое авиапатрулирование в этом году. По погодным условиям на территории региона 3-4 класс пожарной опасности. Об этом сообщила местная газета "Устюжаночка".

Вылеты осуществили два самолета Ан-2 с лётчиками-наблюдателями и парашютистами-пожарными на борту. Авиалесоохрана будет патрулировать 5 маршрутов протяжённостью больше 3000 километров.

В Вологодской области 25 апреля произошло 4 лесных пожара общей площадью чуть более гектара. Все возгорания ликвидировали в течение суток.