В Великом Устюге лесные пожары мониторит авиапатруль

В Великом Устюге на на дежурство вышел авиапатруль. Специалисты мониторят лесные пожары. Это первое авиапатрулирование в этом году. По погодным условиям на территории региона 3-4 класс пожарной опасности. Об этом сообщила местная газета "Устюжаночка".

Вылеты осуществили два самолета Ан-2 с лётчиками-наблюдателями и парашютистами-пожарными на борту. Авиалесоохрана будет патрулировать 5 маршрутов протяжённостью больше 3000 километров.

В Вологодской области 25 апреля произошло 4 лесных пожара общей площадью чуть более гектара. Все возгорания ликвидировали в течение суток.