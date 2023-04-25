В Череповце скоро заработают фонаны

Фото со страницы мэра

Мэр Череповца Вадим Германов рассказал о расписании запуска фонтанов. В ближайшую пятницу, 28 апреля, запустят светомузыкальный фонтан у Дворца металлургов. Но сначала - тестовая проверка объекта. В четверг осмотрят все системы и оборудование. "График остается прежним, как вы привыкли, без обеда и выходных: с 15 до 22 в понедельник и с 10 до 22 в остальные дни. С наступлением сумерек вас будет радовать цветная подсветка. С пятницы по воскресенье в 20.30 к ней присоединится музыка", - отметил мэр. Фонтаны на Курсантском бульваре и в Комсомольском парке запустят 1 мая.