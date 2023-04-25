В Череповце пешеходный переход оборудовали звуковым сопровождением

В Череповце заговорила "зебра". Об этом сообщил Вадим Германов в соцсети. Пешеходный переход с голосовым сопровождением заработал на перекрестке Сталеваров и проспекта Строителей.

"Система смонтирована на каждой стороне. Когда на регулировщике загорается зеленый свет, информатор сообщает, что переход разрешен. Это первый этап проекта «Говорящий город»".

Подобные устройства работают в российских городах и помогают людям с ограниченными возможностями здоровья ориентироваться на дорогах. Если проект окажется удачным, его будут внедрять и далее.