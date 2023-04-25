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НовостиОбщество25 апреля 2023 20:44

В Череповце пешеходный переход оборудовали звуковым сопровождением

Оповещение не будет работать ночью, чтобы не мешать жителям сладко спать
Евдокия САХАРОВА

В Череповце заговорила "зебра". Об этом сообщил Вадим Германов в соцсети. Пешеходный переход с голосовым сопровождением заработал на перекрестке Сталеваров и проспекта Строителей.

"Система смонтирована на каждой стороне. Когда на регулировщике загорается зеленый свет, информатор сообщает, что переход разрешен. Это первый этап проекта «Говорящий город»".

Подобные устройства работают в российских городах и помогают людям с ограниченными возможностями здоровья ориентироваться на дорогах. Если проект окажется удачным, его будут внедрять и далее.