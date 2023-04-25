В дар Вологде переданы 800 предметов живописи, графики, арт-объектов

Вологда получила в дар 800 объектов искусства. Об этом сообщил мэр города Сергей Воропанов в соцсетях. "Удивительные люди живут в Вологде. Не устаю ими восхищаться и благодарить. Сегодня говорю спасибо Нинель Коминой. Она приняла решение передать городу коллекцию картин галереи «Красный мост». Конечно, мы с радостью принял этот дар", - отметил сити-менеджер.

Некоммерческий проект с 20-летней историей станет городским Центром современного искусства «Красный мост». Нинель Комину в благодарность за вклад в развитие города удостили награды "За заслуги перед Вологдой".

Место встречи с художественными произведениями останется прежним – Набережная 6 Армии, 143, у Красного моста.