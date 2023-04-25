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НовостиОбщество25 апреля 2023 20:32

26 апреля в Вологоде пройдет социальная приемная для родственников бойцов СВО

Родственники участников СВО смогут обратиться в приемную напрямую без записи
Евдокия САХАРОВА

Фото: администрация города Вологды

В Вологде во Дворце творчества детей и молодежи 26 апреля пройдет социальная приемная для родственников бойцов, которые участвуют в СВО. На Ленинградской, 5, будут принимать желающих сотрудники городской администрации, а также представители городского военного комиссариата. Об этом сообщила пресс-служба Администрации города.

По мнению мэра Сергея Воропанова, такой формат общение позволяет решить все возникающие вопросы максимально оперативно.

После первой приемной выяснилось, что большинство вопросов касались социальной сферы: прохождение реабилитации, обследований, получение выплат, предоставление бойцу отпуска и т.д.

Социальные приемные будут проходить еженедельно по средам. Информацию по работе социальных приемных и мерам поддержки участников СВО и их семей можно задать по телефонам: 76-96-35, 72-96-70.