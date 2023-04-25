Директором года стала череповчанка Анна Веселова

В Вологодской области подвели итоги регионального конкурса «Директор года России-2023». Победителем конкурса стала директор школы №20 Череповца Анна Веселова. Участие принимали 18 руководителей образовательных организаций из 12 районов и городов области, отработавшие директорами не менее 3 лет.

«Проведение подобного конкурса на областном уровне – это возможность для выявления, поддержки и поощрения эффективных и современных управленцев, распространения их ценного опыта руководства к использованию в школах региона. Победитель регионального конкурса представит Вологодскую область на Всероссийском «Директоре года России», который проходит в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», - рассказала замгубернатора области Лариса Каманина.

Призеры регионального конкурса «Директор года России-2023»:

- Галина Ивановна Воробьева - МБОУ «Верховажская средняя школа имени Я.Я. Кремлева»;

- Наталия Владимировна Мурзаева - МБОУ Вологодского муниципального округа «Огарковская средняя школа имени М.Г. Лобытова»

- Любовь Вячеславовна Повержук - МОУ «Ирдоматский центр образования», Череповецкий район; - Наталья Сергеевна Щукина - МБОУ «Орловская основная общеобразовательная школа», Великоустюгский округ.