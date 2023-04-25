Юный вологжанин хотел любви за деньги, но попал на мошенников

Молодой человек захотел любви за деньги, но вечер только обещал быть томным. Хотя юноша сильно потратился - заплатил почти 50 000 рублей. А ведь выбирал! На сайте объявлений он нашел телефон, написал SMS на этот номер. И тут же с него потребовали 2 000 рублей. Он перевел - копейки же. Тогда с него потребовали еще оплатить страховку - 7 500 рублей. Конечно, щедрый парень не отказал.

Затем ему пришлось пообщаться с менеджером салона интимных услуг. Он сказал, что в программе произошел сбой, нужно перевести еще немного денег, их девушка обязательно вернет. Парень перевел на указанный счет еще 40 000 рублей, и лишь потом включил голову.

Он пытался вернуть деньги, но звонившие начали угрожать расправой в отношении самого парня и его семьи. Так что вологжанин отправился в полицию. Там ему пояснили, что это одна из набирающих популярность уловок мошенников.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, по факту мошенничества в полиции возбудили уголовное дело.