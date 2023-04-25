Бабаевская райбольница вовремя не расплатилась за поставленный автомобиль

В Бабаевском районе с долгами вовремя не расплатилась райбольница. В дело вмещалась прокуратура. Она указала администрации на нарушение условий контракта.

Как оказалось, Бабаевская районная больница не рассчиталась с продавцом, который поставил автомобиль.

Как было установлено в ходе проверки, ЦРБ в рамках нацпроекта «Здравоохранение» заключила госконтракт на покупку транспортного средства. Правда, автомобиль больницу был поставлен, но оплачивать его в полном объеме учреждение здравоохранения не торопилось.

«В связи с выявленными нарушениями прокурором района в адрес главного врача учреждения здравоохранения внесено представление, которое рассмотрено, задолженность по контракту погашена в полном объеме», - рассказали в областной прокуратуре.

Также постановлением районного прокурора руководитель больницы привлечен к административной ответственности.