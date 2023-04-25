В Вологодской области всем миром собирают на реабилитацию водителя скорой помощи

В Череповецком районе всем собирают деньги на курс реабилитации - водитель скорой помощи попал в аварию. Реанимация, тяжелая операция на позвоночник. Несмотря на самые печальные прогнозы, он уже встал на ходунки. Сейчас Евгений Воронков из Климовского борется за то, чтобы ходить. Рядом его близкие, сын-подросток и - врачи.

«В марте все вместе мы уже собрали средства на один курс реабилитации для Евгения, который он проходит в медицинской клинике в Санкт-Петербурге. С момента аварии прошло 10 месяцев, за это время он прошёл 6 курсов реабилитации. Это половина пути, впереди еще очень много работы», — сообщает администрация района.

«Результаты очень хорошие, необходимо продолжить заниматься — мужчина уже встал на ходунки. Но, к сожалению, деньги семьи закончились. В самом начале сестра Светлана взяла кредит на первые два курса, который в настоящее время еще не закрыт. Семья обращалась в благотворительный фонд, курс был одобрен. По внутренним правилам фондов, обращаться к ним за помощью можно только один раз в год. Надеяться остаётся только на других».

Реквизиты публикует администрация Череповецкого района ВКонтакте.

На страничке сестры Евгения, которая сопровождает его, размещен счет - на очередной реабилитационный курс нужно более 600 тысяч рублей.

Как она сообщила, ДТП случилось 11 июня 2022 года. Евгений получил очень серьезную черепно-мозговую травму, перелом и вывих позвонков шейного отдела, в результате - практически полная обездвиженность.

После 6 курсов реабилитации восстановился голос, снят шейный корсет, встали на ходунки. Но то, что наработано, быстро откатится назад, если будут длительные перерывы между курсами.

"Иногда становиться очень страшно.... вдруг не смогу найти средства, и не сможем оплатить очередной курс, это очень пугает, " - признается сестра Евгения Светлана.