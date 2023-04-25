Женщину, задушившую шестилетнего сына в Череповце, ждет психиатрическая экпертиза

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В Вологодской области продолжается расследование уголовного дела об убийстве 6-летнего мальчика. Как сообщал сайт КП-Вологда, тело ребенка было обнаружено 24 апреля - в полицию позвонила мать ребенка.

Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении подозреваемой 47-летней матери потерпевшего меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Напомним, что трагедия произошла в ночь на 24 апреля 2023 года в комнате общежития на ул. Комсомольская в Череповце. В ходе осмотра места происшествия было обнаружено несколько блистеров от таблеток, которые со слов матери ребенка, она приняла. Подозреваемая была доставлена в следственный отдел и задержана.

В ходе допроса женщина дала признательные показания, затем подтвердила их на месте произошедших событий. Для того чтобы установить психическое состояние женщины, а также в связи с тем, что у следствия возникло сомнение в ее вменяемости, по уголовному делу в отношении подозреваемой назначена судебная психиатрическая экспертиза.

Кроме того, следствие намерено в ближайшее время предъявить женщине обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего)

Следственным отделом по г. Череповец СУ СК России по Вологодской области продолжается расследование уголовного дела об убийстве 6-летнего мальчика, тело которого было обнаружено 24 апреля (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении подозреваемой 47-летней матери потерпевшего меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, что в ночь на 24 апреля 2023 года злоумышленница задушила своего сына в комнате общежития на ул. Комсомольская в г. Череповец, после чего сообщила о содеянном в экстренные службы. В ходе осмотра места происшествия было обнаружено несколько блистеров от таблеток, которые со слов фигурантки, она приняла с целью свести счеты со своей жизнью. Подозреваемая была доставлена в территориальный следственный отдел, задержана в порядке ст. ст. 91, 92 УПК РФ. В ходе допроса женщина дала признательные показания, подтвердив их на месте произошедших событий. Для того чтобы установить психическое состояние женщины, а также в связи с тем, что у следствия возникло сомнение в ее вменяемости, по уголовному делу в отношении подозреваемой назначена судебная психиатрическая экспертиза. Кроме того, следствие намерено в ближайшее время предъявить женщине обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего)