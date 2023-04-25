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НовостиЭкономика25 апреля 2023 9:49

Вологодские пиломатериалы планируется поставлять в Африку

В Вологодскую область прибыла делегации республики Уганда
Источник:kp.ru

Вологодскую область посетил полномочный посол республики Уганда в РФ Мозес Каваалууко Кизиге. Он провел переговоры с первым заместителем губернатора Вологодской области Эдуардом Зайнаком.

Речь шла о развитии отношений. Одно из самых перспективных направлений – поставка в Африку вологодских пиломатериалов.

"Одно из перспективных направлений - сбыт лесопродукции. На Вологодчине производятся все основные ее виды. В сфере гуманитарного сотрудничества обсудили возможность привлечения африканских студентов для получения среднего специального и высшего образования на базе Вологодского государственного университета", - прокомментировал Эдуард Зайнак.

Он уверен, что визит даст старт новому этапу нашего плодотворного сотрудничества.

Члены делегации Уганды намерены познакомиться с вологодским бизнесом, побывать на крупнейших предприятиях Череповца.